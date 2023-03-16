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Video: Супермама 5 сезон 8 выпуск - смотреть онлайн эфир от 16.03.2023

Смотрите онлайн Супермама 5 сезон 8 выпуск от 16 марта 2023. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 5 сезон 8 выпуск эфир от 16.03.2023 на СТБ
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Проект Супермама 5 сезон 8 выпуск показывает борьбу четырех разных женщин за звание самой лучшей мамы недели. Идеальных родителей не бывает, но участницы к этому стремятся.

В 8 выпуске проекта Супермама 2023 гостей принимает мама вундеркинда Аня. Анна уверена: ее сын в будущем поступит в Оксфорд или Гарвард, ведь в 3 года он уже знает алфавит на двух языках, слова на английском и вообще развивается не по годам. Так ли это на самом деле, посмотрят строгие мамочки.

Не только Аня, но и ее муж Андрей уверен в исключительности своего сына. Что делали молодые родители, чтобы их сын развивался как можно скорее? И есть ли вероятность нанести ребенку вред, желая вырастить из него гения? Узнайте мнение психолога Дмитрия Карпачева – смотрите проект Супермама 5 сезон 8 выпуск от 16.03.2023 онлайн.

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