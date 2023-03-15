Супермама 5 сезон 7 выпуск — смотреть онлайн эфир от 15.03.2023

Выпуск 7 | 15.03.2023 | Сезон 5

В проекте Супермама 5 сезон 7 выпуск от 15.03.2023 соблазнительная мама Лиля откроет дверь в свою квартиру и жизнь. Чем удивит женщина суровый мам-контроль? Не пропустите самое интересное!

В свои 29 лет Лиля активно занимается своим развитием и сама воспитывает дочь Настю, которой 1 год и 4 месяца. Она добилась незаурядного успеха в моделинге и желает этого и своей дочери. Лиля в 7 выпуске реалити Супермама 5 сезон стремится к тому, чтобы в будущем Настя связала свою жизнь либо с телевидением, либо продолжила ее дело и стала профессиональной моделью. Что для этого делает соблазнительная мама? Узнайте прямо сейчас!

Почему Аня обвинила Лилю в безответственном отношении к ребенку? Не пропустите больше подробностей – смотрите онлайн проект Супермама 5 сезон 7 выпуск от 15.03.2023 на СТБ.

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