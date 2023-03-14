Супермама 5 сезон 6 выпуск — смотреть онлайн эфир от 14.03.2023

Выпуск 6 | 14.03.2023 | Сезон 5

Мама-супервумен Валерия в проекте Супермама 5 сезон 6 выпуск покажет, что скрывается за фасадом успешной жизни. У Валерии красивый дом, собственная стоматологическая клиника, она ездит на хорошей машине и учит своего старшего сына быть успешным самостоятельным молодым человеком. С первого взгляда и не догадаешься, что в прошлом Валерии произошла страшная трагедия, а ее 16-летний брак трещит по швам.

В 6 выпуске проекта Супермама 2023 Валерия призналась, что они с мужем уже давно живут в разных комнатах. Еще в 2020 году она узнала, что муж ей изменяет, но они до сих пор не могут развестись. Валерия объяснила, что они пытались дать своим отношениям второй шанс и даже успели родить третьего ребенка. Их брак все-таки распался. По какой причине? Расскажет Валерия в проекте Супермама 5 сезон 6 выпуск.

Смотрите онлайн: Супермама 5 сезон 5 выпуск от 13.03.2023