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Video: Супермама 5 сезон 5 выпуск - смотреть онлайн эфир от 13.03.2023

Смотрите онлайн Супермама 5 сезон 5 выпуск от 13 марта 2023. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 5 сезон 5 выпуск эфир от 13.03.2023 на СТБ
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Смотрите онлайн проект Супермама 5 сезон 5 выпуск от 13.03.2023 на сайте телеканала СТБ! На этой неделе за титул супермамы сразятся участницы из Киева: мама-двигатель Катя, мама-супервумен Валерия, соблазнительная мама Лиля, мама вундеркинда Аня. У них кардинальные разные подходы к воспитанию детей и представление о материнстве. Поэтому неделя будет очень интересной.

В 5 выпуске Супермама 2023 гостей пригласит мама-двигатель Катя. Она воспитывает 5-летнюю дочь Дарью и 4-месячного сына Андрея. Катя успешно совмещает материнство и самореализацию. Она открыла школу восточного танца и руководит танцевальным коллективом, который уже получил более 100 кубков на соревнованиях. Катя не любит ленивых людей, потому в ее доме никто без дела не сидит. Как соперницы оценят ее методы воспитания, самореализацию и хозяйственность? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Супермама 5 сезон 5 выпуск на СТБ!

Смотрите онлайн: Супермама 5 сезон 4 выпуск от 09.03.2023

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