Супермама 5 сезон 4 выпуск — смотреть онлайн эфир от 09.03.2023

Выпуск 4 | 09.03.2023 | Сезон 5

Смотрите в проекте Супермама 5 сезон 4 выпуск, как воспитывает своего сына мама-модельер Катя, которая работает на четырех работах и справляется со всем без помощи мужа и прислуги. Возможно ли это? Узнайте прямо сейчас!

Катя пришла к дизайну одежды, когда стала матерью и ей нужно было покупать вещи для своего сына Доминика. Ей не нравился выбор в детских отделах, поэтому Катя решила, что создаст идеальную одежду самостоятельно, ведь она умеет шить. Сейчас у Кати есть своей бренд, а ее сын Доминик – его лицо и главная модель. Мальчик в 12 лет уже работает, снимаясь в фотосессиях и выступая на модных показах для бренда мамы. Катя считает, что совместная работа их сближает. А что думает Доминик? Узнайте в 4 выпуске проекта Супермама 2023.

В гостях у Кати участницы проекта узнают немного больше о быте и личной жизни модельера. Женщина в разводе и работает на четырех работах. Устраивает ли ее это? Узнайте ответ в проекте Супермама 5 сезон 4 выпуск.

Смотрите онлайн: Супермама 5 сезон 3 выпуск от 08.03.2023

