Супермама 5 сезон 3 выпуск — смотреть онлайн эфир от 08.03.2023

Выпуск 3 | 08.03.2023 | Сезон 5

Смотрите онлайн проект Супермама 5 сезон 3 выпуск от 08.03.2023 на сайте телеканала СТБ! Всегда молодая мама Натали пригласит соперниц к себе в гости и продемонстрирует свои воспитательные методы, хозяйственность и самореализацию. Она всегда говорит, что ей 25, ведь убеждена, что возраст в паспорте не имеет значения, а важно внутреннее ощущение. Откроет ли она секрет, сколько ей действительно лет и почему хочет выглядеть молодой? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Супермама 2023 выпуск 3.

Требовательный мамконтроль решит провести ревизию чистоты и будет поражен увиденным на кухне. Мамочек ошеломит то, что Натали считает тараканов домашними животными и даже не пытается убрать их следы. Не пропустите интересную ревизию – смотрите онлайн семейное реалити Супермама сезон 5 выпуск 3.

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