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Video: Супермама 5 сезон 24 выпуск - смотреть онлайн эфир от 13.04.2023

Смотрите онлайн Супермама 5 сезон 24 выпуск от 13 апреля 2023. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 5 сезон 24 выпуск эфир от 13.04.2023 на СТБ
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Смотрите проект Супермама 5 сезон 24 выпуск от 13.04.2023 на СТБ! Гостей в своей шикарной 5-комнатной квартире принимает продуманная мама Даша. Она называет себя осознанной матерью. Главная фишка Даши – это соблюдение режима. По мнению Даши режим критически важен в воспитании ребенка, и благодаря своему подходу она успевает все: уделять внимание мужу, следить за собой и воспитывать 3-летнего сына. Так ли равномерно распределено время Даши, как она утверждает? У мам в 24 выпуске Супермама 5 сезон быстро возникло подозрение, что на первом месте у продуманной мамы она сама, потом муж и только потом уже ребенок. Так ли это? И что думает по этому поводу Дмитрий Карпачев? Смотрите в 24 выпуске супермама 2023.

В доме Даши действуют особенные правила, ведь ее муж исповедует иудаизм и соблюдает все традиции. Но так ли это легко для самой Даши, которая осталась христианкой? Узнайте в проекте Супермама 5 сезон 24 выпуск от 13.04.2023.

Смотрите онлайн: Супермама 5 сезон 23 выпуск от 12.04.2023

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