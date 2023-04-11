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Video: Супермама 5 сезон 22 выпуск - смотреть онлайн эфир от 11.04.2023

Смотрите онлайн Супермама 5 сезон 22 выпуск от 11 апреля 2023. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 5 сезон 22 выпуск эфир от 11.04.2023 на СТБ
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Выпуск 22 | 11.04.2023 | Сезон 5

В проекте Супермама 5 сезон 22 выпуск от 11.04.2023 вы заглянете за ширму шикарной жизни Вики вместе с остальными участницами проекта. В чем секрет ее успеха? Сколько зарабатывает покер-мама Вика и почему она считает, что без помощи богатого мужчины женщина не может добиться успеха? Смотрите в проекте Супермама 5 сезон.

 Вика открыла собственную покер-школу для девушек. В этой игре она чувствует себя королевой, ведь ее оппоненты – в основном, мужчины. Вике нравится окружать себя высокоранговыми мужчинами. Она считает, что именно при помощи них и должна реализовываться женщина. Согласятся ли с ее точкой зрения остальные мамы? И ищет ли Вика для себя в отношениях что-то кроме материальной выгоды? Смотрите в проекте Супермама 5 сезон 22 выпуск.

Смотрите онлайн: Супермама 5 сезон 21 выпуск от 10.04.2023

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