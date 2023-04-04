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Video: Супермама 5 сезон 18 выпуск - смотреть онлайн эфир от 04.04.2023

Смотрите онлайн Супермама 5 сезон 18 выпуск от 4 апреля 2023. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 5 сезон 18 выпуск эфир от 04.04.2023 на СТБ
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В проекте Супермама 5 сезон 18 выпуск инспекция мамочек нагрянула к Люде. Она утверждает, что постигла дзен и воспитывает свою дочь в гармонии и балансе, но так ли это? Узнайте прямо сейчас!

Мама в балансе Люда училась в медицинском, но уже в интернатуре решила, что не хочет работать по специальности. Вместо этого она решила посвятить себя йоге. Люда уверена: лучше предотвращать болезни, чем лечить, и именно йога вкупе со здоровыми привычками помогает людям сохранять здоровье, а не обращаться за помощью к врачам.

В 18 выпуске проекта Супермама 2023 участниц удивит отношение Люды к гигиене. Она не против, чтобы дочь совала пальцы в рот, лизнула пол или поцеловалась с кошкой. Мама в балансе считает, что именно так и должен укрепляться иммунитет. А что думают по этому поводу остальные мамы и Дмитрий Карпачев? Смотрите в проекте Супермама 5 сезон 18 выпуск от 04.04.2023.

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