Супермама 5 сезон 17 выпуск — смотреть онлайн эфир от 03.04.2023

Выпуск 17 | 03.04.2023 | Сезон 5

Смотрите онлайн проект Супермама 5 сезон 17 выпуск от 03.04.2023 на сайте СТБ! На этой неделе за главный титул будут соревноваться мамы из Харькова: мама трех гимнасток Анна, мама за здоровье Вероника, мама в балансе Люда, мама без тормозов Аня. Чем удивят участницы? Узнайте прямо сейчас!

В 17 выпуске Супермама 5 сезон гостей будет принимать мама трех гимнасток Анна. Героине 35 лет, и вместе с мужем Дмитрием они воспитывают троих дочерей. С раннего детства Анна прививает дочерям любовь к спорту. Девочки профессионально занимаются художественной гимнастикой и уже достигли значительных высот. Анна очень гордится, когда ее дети получают награды, и она мечтает воспитать из них будущую элиту. Хотите узнать, какая атмосфера царит в семье Анны? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Супермама 5 сезон 17 выпуск.

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