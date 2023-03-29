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Video: Супермама 5 сезон 15 выпуск - смотреть онлайн эфир от 29.03.2023

Смотрите онлайн Супермама 5 сезон 15 выпуск от 29 марта 2023. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 5 сезон 15 выпуск эфир от 29.03.2023 на СТБ
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Выпуск 15 | 29.03.2023 | Сезон 5

Смотрите онлайн проект Супермама 5 сезон 15 выпуск от 29.03.2023 на сайте СТБ! Третьей гостей будет встречать мама без рамок Наталья. Ей 42 года, и она самостоятельно воспитывает сына-подростка Сашу. Наталья позиционирует себя как маму-друга и не следует никаким методам воспитания. Она построила с сыном дружеские отношения, дает ему полную свободу выбора и может поговорить на любые темы.

Героиня 15 выпуска Супермама 2023 Наталья гордится тем, что сын ей доверяет и может обратиться к ней по любому вопросу. Однако действительно ли все так идеально в семье? Где граница между свободой и вседозволенностью? Выяснят соперницы. Не пропустите интересную ревизию у мамы без рамок Натальи – смотрите онлайн проект Супермама 5 сезон 15 выпуск.

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