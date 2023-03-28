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Video: Супермама 5 сезон 14 выпуск - смотреть онлайн эфир от 28.03.2023

Смотрите онлайн Супермама 5 сезон 14 выпуск от 28 марта 2023. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 5 сезон 14 выпуск эфир от 28.03.2023 на СТБ
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В проекте Супермама 5 сезон 14 от 28.03.2023 мамочки побывали в гостях у жены артиста цирка DuSoleil. Непоседливая мама Вика не знает, что такое уборка и готовка. Она охотно пользуется услугами доставки и клининга, а свое время тратит на создание онлайн-тренировок и марафонов. Как другие мамочки оценят ее подход к ведению хозяйства и воспитанию дочери? Узнайте в проекте Супермама 5 сезон 15 выпуск.

Вика и Алексей – очень спортивная пара. Она в прошлом художественная гимнастка, а он занимался спортивной гимнастикой. Вика закончила свою карьеру, когда ей было 19 лет, а Алексей решил связать свою жизнь с цирком. Поначалу Вике было непросто, ведь работа в DuSoleil означает, что Алексей все время проводит в разъездах. Вике нужно было решить, готова ли она к такой жизни, и она решила всюду следовать за мужем. Когда у Алексея и Вики родилась дочь, они начали путешествовать всей семьей. Как им удается совмещать путешествия, цирковую карьеру Алексея и воспитание ребенка? Смотрите в проекте Супермама 5 сезон 14 выпуск от 28.03.2023.

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