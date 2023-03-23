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Video: Супермама 5 сезон 12 выпуск - смотреть онлайн эфир от 23.03.2023

Смотрите онлайн Супермама 5 сезон 12 выпуск от 23 марта 2023. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 5 сезон 12 выпуск эфир от 23.03.2023 на СТБ
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Смотрите онлайн проект СТБ Супермама 5 сезон 12 выпуск от 23.03.2023 на сайте СТБ! Последней гостей приглашает мама-тинейджер Аля. Ей 24 года, и она воспитывает 3-летнюю дочь Полину. Аля любит жить в кайфе и пытается научить этому своего ребенка. Мамочка не соблюдает режим и позволяет дочке есть фаст-фуд. Как соперницы отреагируют на такой подход к воспитанию? Что они скажут о самореализации и хозяйственности Али? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн семейное реалити Супермама 5 сезон 12 выпуск.

 На этой неделе за главный титул соперничают участницы из Николаева. У каждой из них свое видение идеального материнства, но их объединяет одно – желание победить. На что отважатся мамочки, чтобы слить соперниц? Почему финальная встреча закончится громким скандалом? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Супермама 5 сезон 12 выпуск.

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