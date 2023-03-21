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Video: Супермама 5 сезон 10 выпуск - смотреть онлайн эфир от 21.03.2023

Смотрите онлайн Супермама 5 сезон 10 выпуск от 21 марта 2023. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 5 сезон 10 выпуск эфир от 21.03.2023 на СТБ
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Выпуск 10 | 21.03.2023 | Сезон 5

В проекте Супермама 5 сезон 10 выпуск гостей встречает мама по Карпачеву Настя. Женщина в своих методах воспитания ориентируется на советы психолога, поэтому она уверена в том, что все делает правильно. Но как оценит ее старания Дмитрий Карпачев? Узнайте в 10 выпуске проекта Супермама 2023.

Настин дом поразил участниц обилием золота и леопардового принта. Раньше мама по Карпачеву была замужем за арабом, и своих детей она тоже воспитывает в мусульманской традиции. Сейчас Настя в разводе и воспитывает детей сама, но она утверждает, что раньше ее жизнь была совсем другой: дорогие дома, машины, шубы и украшения. Почему Настя и ее муж расстались? И чем она занимается теперь? Узнайте прямо сейчас – смотрите Супермама 5 сезон 10 выпуск от 21.03.2023.

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