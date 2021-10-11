Существует простая закономерность: новая неделя – новая четверка мам, которые готовы бороться за почетное звание! Вы смотрите семейное реалити Супермама 4 сезон 9 выпуск от 11.10.2021 на сайте СТБ, а это значит, что самое время знакомиться с новыми участницами!

За титул лучшей мамы будут соревноваться:

— энергичная и жизнерадостная мать-героиня Лиля;

— мама-королева Ира;

— мама на коне Леся;

— гламурная фотомодель Даша.

В 9 выпуске проекта Супермама визит придирчивого мамконтроля переживет самая молодая участница Даша. По словам этой мамы, ее дочь – маленькая принцесса, которая не знает никаких ограничений и получает только самое лучшее. В гардеробе этой крохи более тридцати брендовых платьев, она посещает престижный детский сад и не знает зависти, ведь ее жизнь – мечта каждого.

Но что на самом деле скрывается за ярким блеском гламурной жизни Даши? И удастся ли участницам найти хотя бы один недостаток в этой безупречной картинке? Смотрите онлайн проект Супермама 4 сезон 9 выпуск от 11.10.2021 и станьте свидетелем этой ревизии.

Смотрите онлайн Супермама 4 сезон 8 выпуск (эфир от 07.10.2021)