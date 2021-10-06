Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 4 сезон 7 выпуск от 06.10.2021 на сайте СТБ – посетите дом креативной мамы Юли, которая позволяет своим детям абсолютно все!

Девятилетняя Аврора и младший Платон не знают никаких запретов, ведь по мнению их мамы они – независимые и яркие личности. Косметика, безлимитное время в интернете, нецензурная лексика и любые проявления индивидуальности – обычное дело для семьи, где царит гармония и полный гедонизм. Однако как к таким воспитательным принципам отнесутся другие мамы? Ответ – в 7 выпуске проекта Супермама!

Участницы мамконтроля пообщаются с детьми и узнают больше об их жизни и отношениях с Юлей. Почему Светлана, Влада и Лиза застынут в недоумении? И какие откровения из уст маленького Платона вызовут у них настоящий шок? Не пропустите и узнайте все ответы прямо сейчас – смотрите онлайн проект Супермама 4 сезон 7 выпуск от 06.10.2021!

Смотрите онлайн Супермама 4 сезон 6 выпуск (эфир от 05.10.2021)