Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 4 сезон 6 выпуск от 05.10.2021 на сайте телеканала СТБ! В сегодняшней программе вы познакомитесь с шикарной мамой Лизой и узнаете всю правду о ее лакшери жизни. Лизе 28 лет, и она самостоятельно воспитывает 3-летнего сына Матвея. Героиня много вкладывает в свою внешность, ведь убеждена, что женщина всегда должна выглядеть идеально. Своих соперниц Лиза встретит на каблуках и в роскошном платье. Как мамы отреагируют на это? Смотрите в проекте Супермама 2021 выпуск 6.

Сын Лизы Матвей ходит в лучший частный садик, из которого его забирает личный водитель. Дома мальчиком занимается няня, которая также помогает по хозяйству. Что в это время делает Лиза? Откуда она берет деньги на роскошную жизнь? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Супермама сезон 4 выпуск 6.

Смотрите онлайн Супермама 4 сезон 5 выпуск (эфир от 04.10.2021)