Участницей семейного реалити Супермама 4 сезон 5 выпуск от 04.10.2021 станет бывшая пацанка и супермодель Влада Роговенко! Все поклонники этих проектов не понаслышке знают о своенравном характере этой девушки. Сможет ли она продемонстрировать черты мягкой и заботливой мамы и изменить титул скандальной участницы на звание супермамы? Ответы – в 5 выпуске проекта Супермама 2021!

Конкурентки будут серьезно настроены на победу, поэтому в идеальной картинке, которую нарисовала Влада, найдут множество недостатков. Ужасное расписание дня и несбалансированное питание малыша окажутся не самыми страшными пороками этой матери…

В чем решит признаться Влада? И почему ее откровение вызовет мурашки по телу у других участниц? Смотрите онлайн проект Супермама 4 сезон 5 выпуск от 04.10.2021 на сайте СТБ и станьте свидетелем этого напряженного и острого момента!

Смотрите онлайн Супермама 4 сезон 4 выпуск (эфир от 30.09.2021)