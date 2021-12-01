В семейном реалити Супермама 4 сезон 39 выпуск от 01.12.2021 мамконтроль проверил, как маме свободных взглядов Ирине удается совмещать свои неординарные хобби с воспитанием детей и семейной жизнью.

Еще на первой встрече эта мамочка шокировала других своим увлечением – искусством эротического связывания шибари. Поэтому конкуренткам хотелось увидеть, какие ценности и традиции властвуют в семье этой мамы. В 39 выпуске реалити Супермама 2021 знакомство с жизнью Иры началось с дегустации экзотического блюда, а впоследствии перешло в сеанс шибари, на который решилась одна из претенденток на звание супермамы!

Какие впечатления и ощущения переполняли эту любительницу экстрима? Неужели Ире удалось получить еще одну постоянную клиентку? И как на это отреагировали другие мамочки? Узнайте ответы на все вопросы – смотрите онлайн семейное реалити Супермама 4 сезон 39 выпуск от 01.12.2021 на сайте СТБ!

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