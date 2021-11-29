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Video: Супермама 4 сезон 37 выпуск от 29.11.2021

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Выпуск 37 | 29.11.2021 | Сезон 4

В семейном реалити Супермама 4 сезон 37 выпуск от 29.11.2021 за почетный титул будет соревноваться новая четверка мамочек:

      – ласковая мама-хранительница Ярослава;

      – амбициозная бизнес-мама Надя;

      – откровенная мама свободных взглядов Ирина;

      – экстравагантная мама-эстетка Регина.

В 37 выпуске проекта Супермама 2021 первой доказать свое право на получение звания идеальной мамочки попробует Ярослава. Женщина воспитывает троих мальчиков и уверена, что реализовалась в материнстве на сто процентов, ведь в свое время выбрала семью, а не карьеру.

Проверить, насколько Ярослава безупречна в роли мамы и хозяйки, поспешит мамконтроль. Кто из конкуренток устроит хранительнице очага тщательную ревизию ее быта и проверит уровень развития ее малышей? Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 4 сезон 37 выпуск от 29.11.2021 на сайте СТБ – узнайте, удастся ли Ярославе и ее семье пройти эти проверки успешно.

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