В семейном реалити Супермама 4 сезон 3 выпуск от 29.09.2021 со всеми особенностями и деталями богемной жизни своих конкуренток хочет познакомить мама-аристократка Женя.

В жилах этой изящной дамы течет голубая кровь: она обожает классическую музыку и литературу, дорогие брендовые вещи и богатую жизнь. Женя гордится тем, что ее маленькая дочь с ранних лет слушает симфоническую музыку, знает все художественные стили и растет настоящей леди.

В 3 выпуске проекта Супермама делегация скептически настроенных конкуренток проверит, имеют ли слова мамы-аристократки хоть что-то общее с реальностью. Неожиданностью для них станет то, что Женя – еще тот стратег, который подготовит для них тест на уровень интеллекта! Сдадут ли участницы проекта экзамен у придирчивой и требовательной преподавательницы-аристократки? Смотрите онлайн реалити Супермама 4 сезон 3 выпуск от 29.09.2021 на сайте СТБ и узнайте прямо сейчас!

Смотрите онлайн Супермама 4 сезон 2 выпуск (эфир от 28.09.2021)