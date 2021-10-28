Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 4 сезон 20 выпуск от 28.10.2021 на сайте телеканала СТБ! В сегодняшней программе участницы проинспектируют, как живет придирчивая мама Диана. Героине 35 лет, и она воспитывает двух дочерей: 2-летнюю Аришу и 9-летнюю Машу. Диана тщательно контролирует режим дня детей, а также питание. Она ходит на продуктовые рынки, где покупает домашние кисломолочные продукты, овощи и фрукты.

Героиня 20 выпуска Супермама Диана увлекается блогерством. Она ходит по ресторанам для взрослых и детей, где проверяет качество обслуживания, вкус блюд и чистоту. Все свои наблюдения Диана выкладывает в инстаграме. Как ее соперницы оценят такое хобби? Кто победит на этой неделе? Смотрите онлайн проект Супермама сезон 4 выпуск 20.

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