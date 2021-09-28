Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 4 сезон 2 выпуск от 28.09.2021 на сайте телеканала СТБ! Пати-мама Ева готова впустить соперниц в свою жизнь, чтобы развеять традиционное представление о материнстве. Евка работает диджейкой в ​​лучших клубах Украины, поэтому по ночам ее почти никогда не бывает дома. Дети – 9-летний Захар и 5-летний Демьян – могут самостоятельно о себе позаботиться. Они остаются сами ночевать, умеют приготовить завтрак и сходить в магазин за продуктами. Участница 2 выпуска Супермама 2021 Евка очень гордится своими детьми. А как на на такие семейные правила отреагируют ее конкурентки? Не пропустите интересную ревизию – смотрите онлайн проект Супермама сезон 4 выпуск 2.

Смотрите онлайн Супермама 4 сезон 1 выпуск (эфир от 27.09.2021)