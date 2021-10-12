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Video: Супермама 4 сезон 10 выпуск от 12.10.2021

Смотрите онлайн Супермама 4 сезон 10 выпуск от 12 октября 2021. Смотреть онлайн новый выпуск шоу Супермама 4 сезон 10 выпуск (эфир от 12.10.2021) на СТБ
Выпуск 10 | 12.10.2021 | Сезон 4

Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 4 сезон 10 выпуск от 12.10.2021 на сайте телеканала СТБ! В сегодняшней программе участницы познакомятся с семьей мамы на коне Леси. Женщина воспитывает троих детей: 10-летнюю Марусю, 12-летнюю Катю и почти 20-летнего Ваню. Вся семья Леси привлечена к семейному бизнесу – конному клубу. Женщина уверена, что она – супермама, так как смогла объединить всю семью вокруг общего дела.

В 10 выпуске Супермама 2021 Леся пригласит соперниц в конный клуб и даст им урок верховой езды. Согласятся ли Лиля, Даша и Ирина оседлать коня? Как они отреагируют на увлечения Леси? И какие баллы выставят за ее самореализацию, воспитание детей и хозяйственность? Не пропустите самое интересное – смотрите проект Супермама сезон 4 выпуск 10 онлайн.

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