Ваш любимый проект возвращается! Смотрите онлайн Супермама 4 сезон 1 выпуск от 27.09.2021 на сайте СТБ.
Новый сезон откроют:
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суперорганизованная и ответственная мама космонавта Яна;
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неформальная пати-мама Эвка;
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криптовалютчица Катя;
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утонченная аристократка Женя.
В 1 выпуске двери своего дома гостеприимно откроет мама космонавта Яна. Для этой женщины материнство – центр вселенной, а ее сын – обладатель сверхразума. Телефон этой мамы забит фотографиями с малышом, каждый квадратный метр ее квартиры увешан детскими игрушками и снимками, а сама Яна не представляет своей жизни без сына ни на секунду.
Смотрите онлайн психологическое реалити Супермама 4 сезон 1 выпуск от 27.09.2021 и узнайте:
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Почему материнство для Яны – сакральная вещь?
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Какое откровенное признание мамы космонавта шокирует участниц?
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Согласится ли психолог Дмитрий Карпачев с мнением участниц о фанатичном отношении Яны к материнству?
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