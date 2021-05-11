В 38 выпуске проекта Супермама 3 сезон гостей принимает Юлия – бизнес-мама, которая точно знает, как вырастить успешных людей. Она растит своих детей в дисциплине, ведь только организованные и целеустремленные люди достигают высот. Юлия сама росла в такой семье, ее родители были большими начальниками и спортсменами. Так что теперь дети Юлии живут точно те же, как и она когда-то. Дочь Алена и сын Аким занимаются плаванием и английским, а мальчик еще и посещает секцию айкидо. Оба ребенка занимаются спортом не только для удовольствия – они регулярно приносят домой медали.

Дети Юлии в 38 выпуске проекта Супермама поразят не только участниц, но и Дмитрия Карпачева! Они разговаривают и рассуждают, как взрослые сформировавшиеся личности. Некоторым мамочкам покажется, что брат и сестра лишены детства, ведь у них совсем нет свободного времени! Находится ли время на отдых в семье, где все может быть расписано на год вперед? Узнайте в программе Супермама 3 сезон 38 выпуск от 11.05.2021!

Смотрите онлайн Супермама 3 сезон 37 выпуск (эфир от 10.05.2021)