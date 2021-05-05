Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 3 сезон 35 выпуск от 05.05.2021 на сайте телеканала СТБ! В сегодняшней программе эмоциональная мама-праздник Анжелика расскажет, как решилась на материнство, несмотря на непростой диагноз. Героиня страдает ОКР, поэтому не может контролировать свои эмоции, мысли, поведение и поступки. Чаще всего женщины с таким диагнозом не решаются на материнство, но Анжелике хватило силы духа сделать этот ответственный шаг.

В 35 выпуске Супермама Анжелика расскажет соперницам об отношениях с мужем и о его роли в воспитании дочери. Что соперницы скажут о распределении обязанностей в семье? И как оценят гостеприимство Анжелики? Смотрите онлайн проект СТБ Супермама 2021 выпуск 35.

Смотрите онлайн Супермама 3 сезон 34 выпуск (эфир от 04.05.2021)