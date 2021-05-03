Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 3 сезон 33 выпуск от 03.05.2021, в котором мама-праздник Анжелика, блогер Настя и светская львица Илона заглянут в гости к атлетке Даше. Чем удивит спортивная мама своих соперниц? Какие жизненные обстоятельства заставили ее стать сильной женщиной? Все самое интересное смотрите прямо сейчас.

Даша воспитывает 8-летнего Никиту. Мама и сын проводят много времени вместе и имеют общие интересы. Принять участие в проекте Супермама 2021 было идеей именно Никиты. Он считает свою маму лучшей в мире, поэтому всегда берет с нее пример. А что соперницы скажут про Дашу? Смотрите онлайн в проекте Супермама 2021 выпуск 33 на СТБ!

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