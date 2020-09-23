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Video: Супербабушка 40 выпуск от 23.09.2021

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Выпуск 40 | 23.09.2021 | Сезон 1

Смотрите онлайн психологическое реалити Супербабушка 40 выпуск от 23.09.2021, в котором вы узнаете, кто станет победительницей этой недели.

Но перед этим участницы проекта отправятся в гости к покладистой бабушке Елене. Женщина живет вместе со своей дочерью Евгенией, зятем и внуком Костей. Елена считает, что бабушка не должна влезать со своими советами в вопросах воспитания внука. Когда участницы проекта Супербабушка 2021 пришли в гости к Елене, то были шокированы жилищными условиями ее семьи. В квартире не было шкафов для одежды и игрушек, и многие вещи просто стояли в коробках. А сама Елена обустроила себе комнату на балконе, чтобы дать возможность Евгении и ее мужу жить в основной комнате. Почему участница позволила семье сесть ей на голову? Это вы узнаете в реалити Супербабушка 40 выпуск от 23.09.2021 на сайте СТБ.

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