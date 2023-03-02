Супермама 5 сезон: участницы 1 недели 2023

«Супермама» 5 сезон: мама-актриса сериала «Слід», всегда молодая мамочка, шаманка и дизайнер одежды ― участницы 1 недели

В то время, когда мы не в силах закрыть небо над детьми, но в силах стать для них укрытием любви, проект «Супермама» возвращается! Чтобы на примере героинь реалити помочь всем украинкам разобраться, кто же такая действительно несокрушимая супермама. Не пропустите 5 сезон проекта «Супермама» уже 6 марта с понедельника по четверг в 19:00 на СТБ!

На этой неделе зрители познакомятся со столичными мамами. Четверка героинь с разными принципами воспитания отправится в гости друг к другу, чтобы оценить соперниц в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация. В ходе финальной встречи свою оценку одной из участниц отдаст и ведущий программы Дмитрий Карпачев. Мама, которая наберет наибольшее количество баллов, получит звание «Супермама». В каждом выпуске зрители узнают практические и ценные советы о воспитании детей от эксперта по детской возрастной психологии Дмитрия Карпачева.

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Первой в гости пригласит телесная терапевт Анна. Героиня занимается шаманскими практиками, работает со стихиями и энергиями. Но прежде всего она мама для 6-летней Полинки. Дочь Анна воспитывает без рамок, установок или стереотипов, ни за что не наказывает и прививает ей качества свободного высокодуховного человека. Все ли так идеально в их семье на самом деле?

Далее участницы отправятся в гости к Елене Вознесенской, актрисе хорошо известного зрителям СТБ сериала «Слід». Вместе с мужем Елена воспитывает 5-летнего Танаима. Более того, пара ожидает пополнения в семье (на момент съемок). Героиня активно развивает не только карьеру, но и своего сына. Да, Танаим умеет читать и писать, играет в шахматы, ходит на плавание, играет на фортепиано, ходит на рукопашный бой, на курсы по театральному искусству, вокал и т.д. Мальчик сам выбирает, чему хочет учиться, и его родители в этом поддерживают. Но какими методами воспитания Елена удивит соперниц?

Третьей гостей будет встречать всегда молодая мама Наталии. Вместе с 29-летним мужчиной, африканцем Тофиком, Натали воспитывает двоих детей от первого брака – 12-летнего Соломона и 7-летнюю Сандру. Героиня поддерживает мнение, что ребенка следует содержать до 18 лет, а после – ребенок должен помогать родителям и младшим братьям и сестрам в семье. У детей в их доме уже есть личные обязанности и задачи. Но получают ли они достаточно внимания и любви? Проверят участницы реалити!

Последней гостей будет ждать дизайнер детской одежды Катя. Героиня воспитывает 12-летнего Доминика. Именно он – лицо и модель для бренда Кати. Для нее важно воспитывать сына настоящим мужчиной, который может позаботиться о себе и не от кого не зависеть. Он получает зарплату за свою работу, может сам приготовить еду и убрать дома. Чем будет удивлять героиня и кто станет победительницей недели? Смотрите в эфире!

Выпуски были отсняты до 24 февраля 2022 года.

Психологический проект «Супермама»-5 выходит на СТБ в 19:00 с понедельника по четверг. Не пропустите новые выпуски!

Video: Супермама 5 сезон: участницы 1 недели 2023 Супермама 5 сезон: участницы 1 недели проекта: мама-актриса сериала «Слід», всегда молодая мамочка, шаманка и дизайнер одежды ― участницы 1 недели Супермамы 2023

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