6 декабря в 19:05 на телеканале СТБ выйдет 41 выпуск 4 сезона психологического реалити «Супермама». Четыре новых участницы продемонстрируют, что они разбираются в материнстве лучше других, и попытаются получить титул «супермама». На одиннадцатой неделе сезона за заветное звание будут бороться: мама на все руки Оксана, зажигательная мама Настя, тиктокерша Диана и молодая мама блогерша Яна. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.

Video: «Супермама» 4 сезон: мама на все руки, зажигательная мама, тиктокерша и молодая мама блогерша ― участницы 11 недели Супермама 4 сезон: участницы 10 недели проекта. мама на все руки, зажигательная мама, тиктокерша и молодая мама блогерша – узнайте больше об участницах 41, 42, 43 и 44 выпусков шоу Супермама 4 сезон на СТБ.

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Мама на все руки Оксана

Оксана воспитывает троих детей: 19-летнюю Валерию, 11-летнего Арсения и 3-летнего Филиппа. Она уже 11 лет находится в декрете. Оксана ― суровая мама, занимается обучением детей.

Зажигательная мама Настя

Настя ― певица, телеведущая и участница конкурсов красоты «Мисс Днепр 2020», «Мисс бикини 2021». Она воспитывает 9-летнюю дочь Марию, которая является чирлидершей. Настя не прессингует ребенка касательно обучения. Она разведена уже 4 года, купила машину, квартиру, сделала грудь и побывала в десятке стран.

Тиктокерша Диана

Диана ― эксперт по тиктоку, преподает в школе блогеров, куда ходят дети с 6 лет. Она воспитывает двоих детей: 4-летнего Святослава и 2-летнюю Софию, ― которым позволяет все. В их семье нет понятия «взрослый / ребенок», а также у обоих детей есть свои личные айфоны. Ее дети едят ложками песок.

Молодая мама блогерша Яна

Яна воспитывает 6-месячную Милану. Она возит дочь по больницам и едва не теряет рассудок из-за любых проблем с ней. Яна ― блогерша, которая снимает материалы о своем ребенке. Милана играет для нее главную роль в жизни.

В течение недели участницы будут ходить друг к другу в гости с инспекциями. Они оценят соперниц по таким критериям: материнство, хозяйственность и саморазвитие. В финале эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев отдаст одной из них свои 10 баллов. Участница, которая наберет наибольшее количество баллов, получит заветное звание «супермама»

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Психологический проект «Супермама»-4 выходит на СТБ в 19:05 с понедельника по четверг. Не пропустите новые выпуски!

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