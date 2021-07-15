21 июля в эфире СТБ состоится премьера нового психологического реалити «Супербабушка» от создателей популярного проекта о воспитании детей «Супермама». Четыре яркие героини попытаются доказать, что являются лучшими бабушками для своих внуков, и поделятся не только жизненным опытом, но и советами по воспитанию детей. Ведущим реалити станет эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Проект будет выходить по средам и четвергам в 19:40, сразу по два выпуска. Подробнее читайте в материале.

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Героини нового реалити ― бабушки самого разного возраста и с кардинально разными взглядами на воспитание детей. Мировоззрение и образ жизни участниц разрушат все стереотипы о бабушках. Проект также поможет ответить на извечный вопрос, который беспокоит каждую молодую семью: бабушка ― это та, без которой невозможно жить, или же та, с которой под одной крышей не ужиться? Может ли супербабушкой называться героиня, чьи дети несчастливы в браке или страдают от алкогольной зависимости? Как от общения бабушки со своими детьми зависит здоровье и счастье внуков? И какая же она ― супербабушка?

«После трех успешных сезонов “Супермамы” наша команда не понаслышке знает, насколько увлекательными могут быть женские истории. “Супербабушка” ― это двойная порция историй, ведь наши героини старше, у них больше опыта. Кроме того, на нашем телевидении в основном в фокусе молодежь. И проект, в котором главные героини – бабушки, по своей сути уникален, ― рассказывает руководитель проекта Ольга Приходько. ― В каждом выпуске участвуют все члены семьи: бабушка, ее дети и внуки, и каждый из них рассказывает свою правду. В программе мы поднимаем вопрос о том, какова роль бабушки в воспитании внуков, “должны” или “не должны” бабушки своим детям, как родителям построить правильную коммуникацию с бабушками. Во всех этих вопросах нам помогает разобраться Дмитрий Карпачев».

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Напомним, каждую неделю четыре бабушки с абсолютно разными подходами к воспитанию будут соревноваться за звание лучшей. Они будут ходить друг к другу в гости, знакомиться с бытом и традициями другой семьи, анализировать стиль воспитания детей. Затем каждая участница оценит своих конкуренток по шкале от 1 до 10 в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация. Свои 10 баллов выставит и Дмитрий Карпачев, тем самым определив, кто из четверки бабушек стал лучшей.

Video: Стала известна дата старта нового проекта «Супербабушка» Когда Супербабушка выходит в эфир телеканала СТБ в 2021 году? Уже известна дата старта шоу Супербабушка на СТБ. Супербабушка 2021: дата выхода нового сезона

Video: Стала известна дата старта нового проекта «Супербабушка» Когда Супербабушка выходит в эфир телеканала СТБ в 2021 году? Уже известна дата старта шоу Супербабушка на СТБ. Супербабушка 2021: дата выхода нового сезона

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