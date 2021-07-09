Бабушка-рокер, бабушка-модель и бабушка-робинзон ― чем удивит новый проект СТБ «Супербабушка»

Совсем скоро на телеканале СТБ состоится премьера нового психологического реалити «Супербабушка». Это первый спин-офф всеми любимого проекта «Супермама». О том, что интересного ждет зрителей в новом шоу, а также чем он будет отличаться от своего прародителя, рассказала руководитель реалити Ольга Приходько. Подробнее читайте в материале.

Больше по теме: Топ-9 книг о воспитании ребенка

«Супербабушка» ― это первый спин-офф проекта «Супермама». Скажите, почему было принято решение создать такое шоу?

Предложение создать проект «Супербабушка» поступило от руководства телеканала СТБ ― директора департамента управления производством телеканала СТБ Натальи Франчук и управляющего директора СТБ Людмилы Семчук. И вдохновил их на такое решение упех проекта «Супермама». Ведь именно в этом реалити зрители видели не только мам, но и бабушек, а также узнали, как их мнение и опыт может повлиять и на воспитание внуков, и на жизненные взгляды дочерей. В нашей стране бабушки имеют огромное влияние на семью в целом, им часто даже отдают детей на воспитание — и нам хотелось углубиться в эту тему.

Но при этом важно помнить: роль бабушки и роль мамы ― разные. Бабушка не может действовать во всех ситуациях так, как мама. Она не имеет тех рычагов влияния, которые есть у мамы. Поэтому одна из целей проекта «Супербабушка» ― показать разницу между мамой и бабушкой и подчеркнуть какая на самом деле роль бабушки в воспитании внуков.А с другой стороны мы хотели показать, что сами бабушки бывают разные. Ведь, к сожалению, в нашей стране существует стереотип о том, что бабушки ― это женщины в возрасте, которые сидят на лавочке в платочках и пьют корвалол. Но на самом деле это не так! Быть бабушкой ― это круто! И в ХХІ веке они могут быть очень разными: смелыми, сильными, с богатым опытом. Поверьте, им есть что сказать и чему научить.

Чем «Супербабушка» будет отличаться от проекта «Супермама»?

В каждом выпуске проекта «Супербабушка» участвуют три поколения семьи: сами бабушки, их дети, которые также уже стали родителями, и их внуки. Именно поэтому зритель увидит более глубокую, полную историю. Это по сути история нескольких поколений, целого рода. Благодаря проекту зритель может отследить, как воспитание бабушки, когда она сама еще была мамой, сказывается на ее внуках. Какими выросли ее дети и какими родителями стали сами.Отзывается ли им что-от из их детства, взяли ли они что-то от мамы или, наоборот, отторгли то, как она их воспитывала. Именно в проекте «Супербабушка» зритель увидит, как ошибки, которые когда-то допустили в воспитании своих детей бабушки, повлияли на уже взрослых людей. Если в «Супермаме» зритель мог только предполагать, то в «Супербабушке» наглядно продемонстрировано, к чему это все привело.

Конечно, проект «Супербабушка» отличается от «Супермамы» своими героинями. Даже несмотря на то, что форматы проектов очень похожи, могу с уверенностью заявить: наши бабушки ― это другое поколение. Практически все героини приходят на проект не за победой, а чтобы посмотреть, как живут другие. Им хочется поделиться своим опытом, рассказать свои истории.

Как вы подбирали героинь для проекта? Какие были критерии?

Для проекта мы выбрали самых ярких героинь. Тех, кому есть что сказать и чему научить зрителей. Но в то же время мы хотели показать, что бабушки бывают разные и подходы к воспитанию детей и внуков у них тоже разные. Также нам хотелось показать современных бабушек и разрушить стереотипы, связанные с ними. Все наши героини ― очень активные, молодые и яркие. И, знаете, к нам на кастинги приходили очень крутые бабушки, каждая из которых имеет свою жизненную позицию и уникальную историю.

Какие сложности возникали во время съемок?

Съемки проекта начались со сложностей! Когда мы снимали первую четверку, после второго дня одна из героинь сломала ногу. И для нас, а особенно для самой героини, это была чрезвычайно стрессовая ситуация. Но благодаря стойкости бабушки нам удалось окончить съемки, и у себя дома она принимала гостей уже с гипсом на ноге.

Также никто не отменял коронавирус и условия пандемии. Поскольку наши героини находятся в группе риска, мы делали все для того, чтобы уберечь их от возможного заболевания. И наша команда со всем справилась!

История какой героини вам запомнилась больше всего?

Все наши героини ― потрясающие женщины с поистине уникальными историями. Они крутые и яркие. Например, одна из участниц ― настоящая женщина-праздник, заядлая путешественница, которая месяц прожила в палатке на пустынном пляже. Она даже не брала с собой еду! Вместо этого собирала рапанов и рыбачила. Она полна сил и стремления, а еще у нее очень много ухажеров. Но когда участницы пришли к этой героине домой, она раскрылась совсем с другой стороны: она казалась очень хрупкой и даже в чем-то одинокой и несчастной.

Больше по теме: Книги для родителей: как воспитывать ребенка с самого рождения

Чем заинтересует зрителей новый проект? Почему его стоит посмотреть?

Во-первых, этот проект стоит посмотреть ради самих героинь, ведь зритель увидит их совсем с другой стороны. Мы развеем все стереотипы относительно того, какие они ― современные бабушки. Зрители познакомятся с бабушкой-рокершей, бабушкой-моделью с многолетним стажем. Героини реалити поразят своими увлечениями, взглядами на мир, личной жизнью, которая кипит и бурлит на полную. Ведь после 50-ти лет жизнь не заканчивается. Наоборот, она бьет ключом на полную!

Также в проекте зритель увидит трогательные и глубокие истории семей. Уверена, каждый узнает в наших героинях себя, сможет поучиться у них и не станет повторять их ошибки. В реалити мы хотели показать, что семья ― это продукт поколений. То, какими сейчас есть взрослые люди, зависит от того, как их воспитывали, какими были их родители и какие ошибки они допускали. А еще мы хотели показать, насколько важна связь между поколениями. Ведь чтобы быть хорошими родителями, важно осознавать, какое наследие тебе передали твои родители и что с ним можно сделать.

Читайте нас также в Viber и Telegram.