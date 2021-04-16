Можно ли изменить темперамент человека посредством воспитания? Правда ли, что из флегматика при правильном подходе получится прекрасный холерик или сангвиник? И нужно ли в целом менять характер ребенка в угоду родителям? Так, участница 1-го выпуска 2 сезона психологического реалити «Супермама» мама-энерджайзер Валерия считает, что ее дочери не хватает динамичности. Поэтому женщина с помощью жестких мер воспитания пытается исправить эту ситуацию. Но правильно ли это? Об этом рассказал эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

Лера — очень яркая и активная мама, которая по своей натуре быстро принимает решения и не может подолгу сидеть на одном месте. Эти же качества она хочет развить у своей более флегматичной дочери и делает это с помощью жестких методов воспитания. Например, Валерия заставляет Карину заправлять кровать на время — за одну минуту. Вот только эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев выступил против подобных экспериментов.

«Подобные практики не только чрезмерно суровы, но и полностью бессмысленны. Никакой пользы, кроме как лишнего стресса, они не несут. Подобные испытания для подростка могут быть унизительными и мучительными», — отметил ведущий проекта.

Также Дмитрий Карпачев обратил внимание на то, как Лера обращается к дочери: на повышенных тонах и без имени. Женщина не просит свою дочь и не объясняет, почему девочка должна это делать. Она просто приказывает. Такое поведение мамы, по мнению эксперта, разрушает уверенность девочки в себе, ведь в подростковом возрасте самооценка очень уязвима. В таких случаях лучше работает поощрение и похвала.

Во время личной встречи с Валерией Дмитрий Карпачев усомнился в том, что мама-энерджайзер воспринимает свою дочь такой, какая она есть. Эксперт по вопросам детской возрастной психологии отметил, что Карина — флегматик и по природе не может быть такой, как хочет ее мама. Более того, если не прекратить подобные практики, в будущем девочка может чувствовать вину из-за того, что не может соответствовать требованиям своей мамы. Дмитрий Карачев посоветовал Валерии делать акцент на успехах Карины и отмечать положительные черты ее характера ― умеренность и концентрацию, но при этом упоминать и о том, что в жизни есть такие моменты, где нужно быстро принимать решения и помнить про тайминг.

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