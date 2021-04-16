Школа. У некоторых это слово вызывает только негативные воспоминания. И не мудрено, ведь существует много детей, которым сложно дается не только учеба, но и общение со сверстниками. Как помочь ребенку найти друзей в школе? Об этом расскажем в нашем материале.

Ребенку, который впервые идет в школу, очень страшно. Да и родителям — тоже. Это в любом случае стресс для всех. Но как помочь малышу не бояться и завести друзей? Эта задача не из легких. Но, если подготовиться, то все возможно.

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Как помочь ребенку найти друзей в школе

Быть первоклашкой — не страшно

Если ребенок идет в первый класс, то, естественно, такой он будет там не один. В классе кому-то будет тоже страшно и одиноко. Объясните своему чаду, что не нужно стесняться, а смело можно подойти и спросить: «Привет! Ты тоже новенький? Я — да! Давай познакомимся». Вдвоем детям уже будет проще. Но еще лучше, когда друзей больше. Поэтому таким же образом можно познакомиться и с другими детьми.

Увлечения помогут

В первые несколько месяцев, когда все дети еще не раззнакомились, ребенку могут помочь найти друзей его увлечения. Любимый мультик, вид спорта. Малыш может взять в школу свою любимую игрушку, книгу или мяч. Все, что поможет ему найти друзей по схожим интересам.

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Тренируйтесь знакомиться

Если ваш ребенок по натуре застенчивый, то в школе ему будет сложно. Задача родителей — подготовить малыша к этому. Попросите его потренироваться знакомиться или спрашивать что-то. Такие тренировки не только способствуют уменьшению страха, но и помогут ему стать более коммуникабельным.

Будьте активны

Ребенку нужно активно участвовать в жизни класса, искренне высказывать свое мнение, но следить за тем, чтобы никого не задеть и не обидеть. К активным детям сверстники часто проявляют повышенный интерес.

Вместе в школу

Можно найти одноклассника, который живет рядом с вами, или просто дойти до метро вместе. Совместный путь здорово сближает — это идеальное время, чтобы обсудить день, да и просто поговорить обо всём на свете. К тому же, если детей сопровождают родители, то и они смогут завести себе новых знакомых. Это ли не прекрасно?

Пригласите одноклассников домой

Осенью, когда первые недели учебы уже прошли, можно поинтересоваться, с кем из детей ваш ребенок хочет подружиться. А потом предложить своему чаду устроить дома небольшой праздник. Скажем, Хэллоуин. Чем не повод! Пригласите одноклассников своего ребенка домой. Тут, в родных стенах, ему будет проще общаться со сверстниками. Это прекрасный способ подружиться. Общие события сближают.

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