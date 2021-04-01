Как должны вести себя родители, когда их дети переживают период пубертата? Стоит ли их наказывать за неправильное поведение или нужно отстраниться и просто подождать, когда все наладится само собой? Героиня 40 выпуска 2 сезона психологического реалити «Супермама» — мотиватор Елена — не может найти общий язык со своей старшей дочерью. Лиза пытается сделать все, чтобы привлечь внимание мамы: она красит волосы, делает яркий макияж и покупает вредные продукты. Елена уверена, это просто сложный период, который пройдет сам собой. Как прокомментирует такой подход к воспитанию ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

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Во время разговора с Еленой и ее дочерью участницы выяснили: Лиза уверена в том, что ее маме абсолютно все равно, что происходит в ее жизни. Так, недавно девочка поссорилась со своей лучшей подругой и попросила перевести ее в другой класс. Однако Лена убеждена: этого делать не стоит. Женщина считает, что ее дочь должна научиться справляться с трудностями.

Однако, по мнению эксперта по вопросам детской возрастной психологии, Елена должна более внимательно относиться к просьбам дочери. Ведь для подростка ссора с друзьями может казаться концом света. Дмитрий Карпачев посоветовал Лене искренне поговорить с дочкой о сложившейся ситуации, а потом посоветоваться с психологом. Если и после этого ребенок будет чувствовать себя одиноким, тогда имеет смысл все же перевести девочку в другой класс. Ведущий проекта уверен, что без психологического комфорта в школе подросток не сможет полноценно учиться:

«Если ваш ребенок поссорился с друзьями, ваша задача ― объяснить, что его ценность не зависит от того, что о нем думают другие. И он достоин иметь друзей, которые ценят его и которых будет ценить сам ребенок».

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Также много вопросов у эксперта вызвал факт отмены карманных денег для Лизы. Елена оправдывалась тем, что таким образом хотела обезопасить дочь от покупок вредной еды и энергетиков. Но Дмитрий Карпачев считает, что деньги нужно вернуть, ведь это не обезопасит подростка от рискованного поведения.

«Наоборот, Лиза только убедилась в том, что родителям все равно на ее проблемы. Теперь девочка должна искать новые пути добывания денег, и не всегда эти пути будут приемлемыми. Поэтому карманные деньги нужно вернуть и в дальнейшем с уважением относиться к потребностям девочки», — резюмировал эксперт по вопросам детской возрастной психологии.

Дмитрий Карпачев также отметил, что переходный возраст детей, и вправду, сложный период для родителей. Но для самих подростков он намного сложнее. Поэтому нельзя просто переждать, пока все пройдет. Ведущий проекта подчеркнул, что родителям нужно запастись терпением и проводить вместе с ребенком время. Даже если он всем видом показывает, что эму это не нужно:

«Понятно, что Лиза отталкивает маму сейчас. Но спокойными и регулярными попытками Елена сможет построить с дочерью доверительные отношения».

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