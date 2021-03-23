Воровство ‒ очень неприятная, но вполне возможная проблема, с которой могут столкнуться родители. Но что делать, если вы стали замечать, что у вашего ребенка появились новые вещи, которые вы ему не покупали? Как бороться с такой пагубной привычкой? Об этом расскажем в сегодняшнем материале.

Причины, почему ребенок ворует

Недостаток общения с родителями (нет доверия или времени для общения, иногда так ребенок пытается привлечь к себе внимание). Желание самоутвердиться. Незнание границ между «хорошо ‒ плохо». Отсутствие карманных денег либо их нехватка. Да, у каждого ребенка, начиная с 6 лет, должны быть свои деньги на карманные расходы. И если их нет, а желанную вещь уж очень сильно хочется иметь, то ‒ вуаля ‒ да здравствует кража. Пример старших или друзей. К этому, кстати, можно отнести и пример из фильмов. Так что контролируйте то, что смотрит ваше чадо. Покупка авторитета или школьный «шантаж». Да, иногда на кражу ребенок идет не по своей воле.

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Что делать, если ребенок ворует

Объяснять

Родители практически с пеленок должны объяснять своим детям, что брать чужое ‒ нельзя. Расскажите, что чувствует человек, когда у него пропадет его вещь, а также не забудьте упомянуть о том, что будет с тем человеком, который ворует, если его поймают. Ребенок должен знать, что каждое действие приведет к неким последствиям.

Поддержать

Если ваш ребенок украл какую-то вещь, не нужно его ругать. Поддержите его. Объясните, что вы понимаете, что он ошибся, что не справился с искушением. Расскажите, как с вами в детстве произошло что-то подобное, и как вы поклялись больше не брать чужого и смогли сдержать слово, хоть это и было трудно. Помогите ребенку понять, что ошибаться ‒ нормально и что все проходят через это. Главное, не клеймите его позором.

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Выяснить причины воровства

Выясните, почему ваш ребенок решился украсть чужую вещь. Может, это потому, что вы не уделяли ребенку должного внимания или проигнорировали его просьбу, а может, у вашего малыша низкая самооценка. В любом случае, вам нужно хорошенько поговорить и выяснить причину. Так вы сможете ее исправить.

Исправить

Вместо наказания и упреков покажите ребенку, как можно исправить ситуацию. Верните похищенную вещь или компенсируйте ущерб, если это возможно. Если речь идет о компенсации, можно даже продать какую-то игрушку ребенка, чтобы он ощутил потерю. Но если ему очень стыдно, то может быть, можно тайно вернуть вещь на место? А если это уже невозможно, то можно попробовать совершить какой-то хороший поступок, чтобы уравновесить плохой.

Чего делать нельзя, если ваш ребенок ворует

Ни в коем случае нельзя ребенка ругать. Лучше объясните, почему это плохо. Не стоит также вешать ярлыки и пророчить жизнь вора в тюрьме. Также не стоит бить или угрожать, и уж тем более, не нужно сравнивать с плохим соседским хулиганом. Детей и вовсе сравнивать нежелательно. Ведь все мы ‒ разные и каждый из нас ‒ прекрасен.

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