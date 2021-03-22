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Топ-5 супов для ребенка

22.03.2021

Когда ребенок поел суп, мама может быть спокойной. Ведь для правильного пищеварения — это то, что доктор прописал. Но что делать, если вашему чаду надоели банальные бульоны? Читайте в нашем материале 5 самых вкусных и полезных рецептов супов для ребенка. 

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супермама

Суп с макаронами

Ингредиенты

  • вода — 300 мл
  • куриное филе — 100 г
  • зеленый горошек — 30 г
  • половина морковки
  • горсть макарон
  • укроп и петрушка для подачи 

Способ приготовления:

  1. Куриное филе нарезать на маленькие кусочки, залить водой и варить 30 минут, периодически снимая пену.
  2. Морковь очистить и нарезать кружочками. Посолить бульон и добавить морковь, готовить 10 минут. 
  3. Добавить зеленый горошек. Как только суп закипит, всыпать макароны. Варить до готовности макарон. Сразу же подавать, посыпав зеленью. 

супермама

Рыбный бульон  

Ингредиенты: 

  • рыба — 150 г 
  • коренья петрушки и сельдерея белые — 10 г
  • лук репчатый — 1 штука
  • вода — 400 мл
  • щепотка соли  

Способ приготовления: 

  1. Парную рыбу (окуни, ерши, пескари и др.) выпотрошить, удалить чешую и жабры (чешую с мелкой рыбы можно не очищать).
  2. Промойте рыбу, сложите в кастрюлю и залейте холодной водой. 
  3. Положите корни и стебли петрушки, сельдерея, лук в кастрюлю. В емкость влейте раствор соли. 
  4. Варите 60 минут при слабом кипении, снимая периодически пену. Готовый бульон процедите через марлю.

Рыбный бульон можно подать натуральным либо сварить из него суп с картофелем, овощами или фрикадельками из рыбы. 

супермама

Овощной суп

Ингредиенты: 

  • грудинка курицы 
  • половинка маленькой картошки 
  • половина маленькой морковки 
  • цветная капуста — 3 цветочка

Способ приготовления:

  1. Поставьте в небольшой кастрюле воду закипать. 
  2. Как только вода закипела, положите в кастрюлю куриное филе, морковку и картошку. Пусть варятся минут 10. Потом кладите капусту. 
  3. Когда все овощи будут готовы, переложите их в чашу блендера и налейте немного бульона, в котором варили. Никаких специй не нужно. Измельчите все блендером. Подавайте горячим с зеленью.

супермама

Суп-пюре из кабачка

Ингредиенты

  • вода — 1,5 л
  • кабачок — 2 шт.
  • лук-порей — 1/2 стебля
  • морковь —  2 шт.
  • картофель — 2-3 шт.
  • петрушка, соль, перец 

Способ приготовления: 

  1. Картофель, морковь и лук-порей порубите на кусочки и варите 15 минут. 
  2. Кабачок порежьте и отправьте к остальным овощам. Оставьте на 10 мин. 
  3. Готовые овощи пюрируйте блендером, посолите, поперчите и проварите еще несколько минут. 
  4. Горячий суп можно подавать с сухариками.

супермама

Суп-пюре из цветной капусты

Ингредиенты

  • вода — 2 стакана
  • несколько соцветий цветной капусты
  • картофель — 1 шт
  • морковь — 1 шт
  • лук — 1/2 головки
  • ломтик плавленого сырка «Дружба»
  • растительное масло — 1 ч. л. 

Способ приготовления: 

  1. Лук порежьте и обжарьте до золотистого цвета. 
  2. Все овощи порежьте небольшими кубиками, цветную капусту разделите на соцветия. 
  3. Варите вместе с луком до готовности. 
  4. Овощи отделите с помощью дуршлага, пюрируйте блендером и обратно соедините с бульоном. Отправьте туда плавленый сырок и доведите до кипения. 
  5. Подавайте теплым. 

Малышу такой супчик можно пробовать с 10 месяцев.

супермама

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