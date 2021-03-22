Когда ребенок поел суп, мама может быть спокойной. Ведь для правильного пищеварения — это то, что доктор прописал. Но что делать, если вашему чаду надоели банальные бульоны? Читайте в нашем материале 5 самых вкусных и полезных рецептов супов для ребенка.

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Суп с макаронами

Ингредиенты:

вода — 300 мл

куриное филе — 100 г

зеленый горошек — 30 г

половина морковки

горсть макарон

укроп и петрушка для подачи

Способ приготовления:

Куриное филе нарезать на маленькие кусочки, залить водой и варить 30 минут, периодически снимая пену. Морковь очистить и нарезать кружочками. Посолить бульон и добавить морковь, готовить 10 минут. Добавить зеленый горошек. Как только суп закипит, всыпать макароны. Варить до готовности макарон. Сразу же подавать, посыпав зеленью.

Рыбный бульон

Ингредиенты:

рыба — 150 г

коренья петрушки и сельдерея белые — 10 г

лук репчатый — 1 штука

вода — 400 мл

щепотка соли

Способ приготовления:

Парную рыбу (окуни, ерши, пескари и др.) выпотрошить, удалить чешую и жабры (чешую с мелкой рыбы можно не очищать). Промойте рыбу, сложите в кастрюлю и залейте холодной водой. Положите корни и стебли петрушки, сельдерея, лук в кастрюлю. В емкость влейте раствор соли. Варите 60 минут при слабом кипении, снимая периодически пену. Готовый бульон процедите через марлю.

Рыбный бульон можно подать натуральным либо сварить из него суп с картофелем, овощами или фрикадельками из рыбы.

Овощной суп

Ингредиенты:

грудинка курицы

половинка маленькой картошки

половина маленькой морковки

цветная капуста — 3 цветочка

Способ приготовления:

Поставьте в небольшой кастрюле воду закипать. Как только вода закипела, положите в кастрюлю куриное филе, морковку и картошку. Пусть варятся минут 10. Потом кладите капусту. Когда все овощи будут готовы, переложите их в чашу блендера и налейте немного бульона, в котором варили. Никаких специй не нужно. Измельчите все блендером. Подавайте горячим с зеленью.

Суп-пюре из кабачка

Ингредиенты:

вода — 1,5 л

кабачок — 2 шт.

лук-порей — 1/2 стебля

морковь — 2 шт.

картофель — 2-3 шт.

петрушка, соль, перец

Способ приготовления:

Картофель, морковь и лук-порей порубите на кусочки и варите 15 минут. Кабачок порежьте и отправьте к остальным овощам. Оставьте на 10 мин. Готовые овощи пюрируйте блендером, посолите, поперчите и проварите еще несколько минут. Горячий суп можно подавать с сухариками.

Суп-пюре из цветной капусты

Ингредиенты:

вода — 2 стакана

несколько соцветий цветной капусты

картофель — 1 шт

морковь — 1 шт

лук — 1/2 головки

ломтик плавленого сырка «Дружба»

растительное масло — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Лук порежьте и обжарьте до золотистого цвета. Все овощи порежьте небольшими кубиками, цветную капусту разделите на соцветия. Варите вместе с луком до готовности. Овощи отделите с помощью дуршлага, пюрируйте блендером и обратно соедините с бульоном. Отправьте туда плавленый сырок и доведите до кипения. Подавайте теплым.

Малышу такой супчик можно пробовать с 10 месяцев.

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