Должна ли бабушка воспитывать внуков? И к каким последствиям это может привести? Участница 43 выпуска 2 сезона психологического реалити «Супермама» — мама-анархия Мария — воспитывает троих детей, однако двое из них живут с бабушкой. Правда, Валентина Михайловна не считается с ними: она не разрешает приводить друзей и высказывать собственное мнение. Правильно ли это, рассказал эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

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Ведущий проекта считает недопустимым тот факт, что двое детей мамы-анархии Марии на протяжении десяти лет живут не с ней, а с бабушкой, которая приветствует несколько авторитарные методы воспитания. По мнению эксперта, доверять бабушке воспитание детей, которые имеют двоих родителей, — плохая идея. Он допускает возможность навещать бабушку, но постоянно жить дети должны или с мамой, или с папой.

К тому же Дмитрия Карпачева возмутили методы воспитания, которых придерживается бабушка. Во время общения с участницами Валентина Михайловна даже не давала возможности внучке высказать свое мнение по тому или иному вопросу.

«Бабушка очень строго и категорично ведет себя с девочкой, отвечает вместо нее на вопросы, навязывает свое мнение. Похоже, старшие дети живут под тотальным контролем, запретом свободы и собственного мнения», — резюмировал ведущий проекта.

К тому же женщина не разрешает Маше дружить со сверстниками. Дмитрий Карпачев считает, что таким образом Валентина Михайловна просто не дает возможности своим внукам реализовывать их базовые потребности. По мнению эксперта, отсутствие общения со сверстниками может очень плохо отразиться на детях, ведь именно в подростковом возрасте они начинают учиться делать выбор, принимать собственные решения и нести за них ответственность.

Также ведущий проекта считает, что одним из самых показательных моментов воспитания детей Валентиной Михайловной является тот факт, что Маша разрубила фортепиано, потому что не хотела посещать музыкальную школу. Однако, вместо того, чтобы прислушаться к мнению внучки и разрешить ей бросить учебу, бабушка купила ей второй инструмент.

«Это же насколько нужно не слышать своего ребенка, чтобы купить ему новое фортепиано после того, как она во время приступа злости сломала предыдущее», — негодовал Дмитрий Карпачев.

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