Должна ли мама выполнять за ребенка все обязанности по дому? Или все же детям необходимо овладеть навыками самообслуживания? Героиня 38 выпуска 2 сезона психологического реалити «Супермама» — мама-перфекционистка Наталья — не разрешает своему сыну заниматься хозяйством. По ее мнению, ребенок все равно сделает все неправильно и ей потом нужно будет переделывать. Но правильно ли это? Как прокомментирует такой подход к воспитанию ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

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Наталья всю свою жизнь посвятила хозяйству. Она приучает сына к тому, что домашние хлопоты — исключительно женская обязанность, поэтому не разрешает мальчику мыть свою обувь, застилать кровать и наводить порядок в своей комнате.

Однако, по мнению Дмитрия Карпачева, такой подход — неправильный, ведь каждый ребенок, начиная с 3-летнего возраста, должен овладевать навыками самообслуживания. К тому же эксперт по вопросам детской возрастной психологии считает, что не стоит делать все за детей, ведь ошибки — неотъемлемая часть обучения. А стратегия «Отойди, я сама» воспитывает в ребенке беспомощность:

«Плохая идея приучать детей к тому, что уборка — только женская работа. Каждый должен в доме убирать и помогать поддерживать чистоту в общей квартире, а не относиться к маме, как к уборщице».

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