Топ-5 быстрых завтраков для детей
12.03.2021
Утром каждая мама задает себе один и тот же вопрос: что бы такого интересного приготовить детям на завтрак? Чтобы было и вкусно, и полезно! Читайте в нашем материале рецепты пяти простых и невероятно вкусных детских завтраков, которые любая мама приготовит за 30 минут.
Булочки с секретом
Ингредиенты:
- мягкие булочки ‒ 3 шт
- ветчина или бекон ‒ 6 ломтиков
- помидор ‒ 1 шт
- яйца ‒ 3 штуки
- сыр твердый ‒ 100 г.
- зелень ‒ по вкусу
Способ приготовления:
- Возьмите готовые булочки, разрежьте их пополам и выньте мякоть. На дно положите кусочек ветчины, бекона или помидора.
- Разбейте в каждую булочку яйцо (его можно оставить целым или размешать), сверху посыпьте мелко нарубленной зеленью и сыром.
- Заверните булочку в фольгу и поместите в разогретую до 180 градусов духовку или микроволновку на 10 минут.
Французские гренки-палочки
Ингредиенты:
- хлеб для тостов ‒ 4 кусочка
- яйца ‒ 2 шт
- сливки или молоко ‒ 0,25 стакана
- корица и ванилин ‒ щепотка
- сахар ‒ 0,5 ст.л.
Способ приготовления:
- Нарежьте хлеб для тостов продолговатыми ломтиками.
- Взбейте 2 яйца с 0,25 стакана сливок или молока, всыпьте чайную ложку корицы, щепотку ванилина и 0,5 столовой ложки сахара.
- Перемешайте и поместите хлеб в яичную смесь на 5-7 минут.
- Разогрейте на сковороде сливочное масло и обжарьте хлеб со всех сторон до золотистой корочки.
- Подавайте на стол с медом или джемом.
Пышный молочный омлет
Ингредиенты:
- молоко ‒ 250 мл
- яйца ‒ 5 шт.
- соль ‒ 1/2 ч.л.
Способ приготовления:
- Налейте в глубокую посуду молоко. Вбейте яйца и посолите. Немного размешайте, только не взбивайте.
- Смажьте формочку сливочным маслом. Перелейте полученную массу в формочку, заполняя на 2/3 части.
- Отправьте на 30 минут в духовку при температуре 200 градусов. По истечении времени, духовку выключите, но не открывайте еще 20 минут.
- Нарежьте омлет на порции, на каждую порцию положить по кусочку сливочного масла.
Вкусные оладьи на кефире к завтраку
Ингредиенты:
- кефир ‒ 500 мл
- яйца ‒ 3 шт.
- мука ‒ 2 ст
- масло растительное ‒ 3-4 ст.л.
- сахар ‒ 1 ст.л.
- соль ‒ 1/2 ч.л.
- сода ‒ 1/4 ч.л.
Способ приготовления::
- Смешайте яйца, сахар, соль, налейте половину кефира, непрерывно помешивая, медленно насыпьте муку.
- Замесите тесто. налейте остальной кефир, тщательно размешайте и добавьте соду.
- С помощью большой ложки выложите на сковороду тесто маленькими порциями. Поджарьте до готовности.
Овсяная каша с изюмом к завтраку
Ингредиенты:
- молоко ‒ 1.5 стакана
- вода ‒ 1.5 стакана
- овсяные хлопья быстрого приготовления ‒ 1 стакан
- соль ‒ 1 щепотка
- масло сливочное ‒ 50 г
- изюм ‒ горсть
Способ приготовления:
- Налейте полторы чашки воды в ковшик, доведите до кипения.
- Помешивая, засыпьте одну чашку хлопьев в ковшик с горячей водой. Посолите и положите промытый изюм.
- Добавьте маленькими порциями полторы чашки молока, доводя каждый раз до кипения.
- Варите кашу до густой консистенция, помешивая.
- Положите в готовую овсяную кашу с изюмом кусок сливочного масла, варенье или мед.
Совет
Изюм нужно закладывать в начале готовки. Кашу необходимо постоянно помешивать, чтобы вышел крахмал. Если кашу не мешать, то она пригорит, а если мешать, то юшка будет жидкая, а хлопья плотные.
Приятного аппетита!
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