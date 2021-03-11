Как воспитывать непослушного ребенка

Как воспитать послушного ребенка? Этим вопросом, пожалуй, задавался каждый родитель. Ведь, согласитесь, детская истерика в магазине или на прогулке ‒ не самая приятная ситуация, которая может произойти. Читайте в нашем материале 7 действенных советов для родителей, которые помогут воспитать послушных детей.

Слушайте своего ребенка

Иногда бывает так, что с ребенком очень сложно договориться или объяснить ему, почему что-то нельзя. Для того, чтобы избежать подобных ситуаций, нужно уметь слушать свое чадо. Ведь не все дети от природы послушные. Есть и такие, которые обладают сильным характером и стойкими убеждениями. Так что если ваш малыш настойчиво просит какую-то вещь, постарайтесь его выслушать и найти компромисс. Не нужно бурно реагировать на требования. Спокойно и без истерики сначала выслушайте малыша, а потом объясните ему причину отказа. Научитесь договариваться.

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Не заставляйте, а просите

В общении с ребенком очень важно быть ему другом. Не диктатором или авторитарным правителем, а другом и партнером. Если вы хотите, чтобы малыш слушался, то постарайтесь его просить. Ни в коем случае не приказывайте. Так, например, если ваше чадо не хочет есть суп, объясните ему, почему это так важно. Расскажите, почему нельзя постоянно есть сладкое. Поведайте о возможных последствиях и проблемах со здоровьем. Только помните, что маленькие дети не могут полностью оценить всю серьезность последствий. Говорите на понятном для него языке.

Позвольте ребенку самостоятельно принимать решения.

У детей есть свое мнение по многим вопросам, и им не нравится, когда им говорят, что делать. Например, если ваше чадо не хочет идти спать, предложите ему выбрать сказку, которую вы прочтете перед сном. Он, скорее всего, согласится и охотно побежит выбирать книгу. Если же после прочтения малыш опять начнет капризничать, напомните ему о том, что свое слово нужно держать. Он уступит. Однако, помните, что вы также должны держать свое слово. И если вы что-то пообещали малышу, то выполняйте.

Не кричите

Криком вы никогда ничего не добьетесь. И если вы постоянно будете повышать голос на своего ребенка, то не удивляйтесь, если он начнет вести себя точно также. Постарайтесь говорить мягко. Если это уже невозможно, просто сделайте тон немного тверже. Только не кричите.

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Уважайте ребенка

Если вы хотите, чтобы малыш уважал вас и ваше мнение, вам следует уважать и его. Спрашивайте его мнение, советуйтесь с ним, приучайте к тому, что его поступки могут привести к определенным последствиям. Установите правила и не нарушайте их. Если вы что-то запрещаете, не отступайте. Например, если вы не хотите, чтобы ваш малыш брал ваш телефон, то это правило должно действовать всегда. Иначе, если вчера можно, а сегодня ‒ нет, то истерики не избежать, ведь малыш не понимает, почему так резко и быстро меняются правила.

Показывайте ребенку пример хорошего поведения, ведь он постоянно за вами наблюдает. Это золотое правило, которое родители должны неукоснительно выполнять. А еще ‒ уважайте его чувства. То, что для вас может быть мелочью, для малыша ‒ огромная проблема.

Учитывайте возраст ребенка

Просьбы должны соответствовать возрасту. Иногда бывает так, что родители требуют от ребенка сделать что-то непосильное ему. Учитывайте возраст детей. Так, например, вернувшись с прогулки с трехлетним ребенком, не стоит говорить ему подобные фразы: «Разденься, разбуйся и переоденься». Во-первых, малыш никогда всего не запомнит. Делите свои просьбы на более маленькие, чтобы они могли охватывать одно действие. Ведь малыш попросту не запомнит все и, конечно же, не поймет, за что вы на него потом кричите.

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Поощряйте положительное поведение ребенка

Помните, ребенок копирует ваше поведение. И, если вы постоянно кричите или спорите, от и он будет себя вести точно так же. Однако, если же малыш видит, что папа и мама спокойны, они любят и уважают друг друга, то и ваш сын или дочь будут себя вести точно так же. И не забывайте хвалить свое чадо. За каждое хорошее дело. За рисунок, за съеденный суп, за то, что послушался и сразу пошел чистить зубы или за то, что выключит планшет, как только вы его об этом попросили. Почаще обнимайте свое чадо, говорите, что вы его любите и жить без него не можете. И пусть ваш ребенок всегда будет счастливым.

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