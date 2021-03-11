Как родителям не пропустить важные изменения в жизни ребенка? Как не упустить момент и успеть разглядеть трагедию, которая могла произойти? Так, героиня 35 выпуска 2 сезона психологического реалити «Супермама» — мама из народа Саша — в детстве стала жертвой изнасилования. Как подобную ситуацию прокомментирует ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

Больше по теме: Как сообщить детям о разводе: советы Дмитрия Карпачева

Саша в детстве столкнулась с домашним насилием. Ее отчим вступил с девочкой в интимную связь, когда ей было всего 10 лет. Саша призналась, что очень сложно переживала тот период. Она сбегала из дома, пробовала запрещенные препараты, а в какие-то моменты и вовсе не хотела жить! Она не рассказывала маме о случившемся на протяжении трех лет, а когда женщина узнала об инциденте, то отправила дочь к психиатру.

Эксперт по вопросам детской возрастной психологии отметил, что то, что мама Саши на протяжении трех лет даже не подозревала о случившемся с ее дочерью, свидетельствует о ее невнимательности к девочке:

«Если ваш ребенок резко изменил свое поведение на депрессивное или агрессивное, это всегда свидетельствует о том, что в его жизни происходит что-то, о чем вы не знаете. Такие изменения ни в коем случае нельзя игнорировать, надеясь, что все пройдет само собой».

Читайте нас также в Viber и Telegram.