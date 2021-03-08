Я изменил правила проекта: Дмитрий Карпачев рассказал о третьем сезоне психологического реалити «Супермама»

8 марта, в Международный женский день, в 18:00 на телеканале СТБ состоится премьера третьего сезона психологического реалити «Супермама». Эксклюзивно для STB.UA ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев рассказал, почему изменил правила проекта. Подробнее читайте в материале.

Новый сезон психологического реалити «Супермама» станет настоящим подарком для зрителей телеканала СТБ. Как всегда каждую неделю участницы с кардинально разными взглядами на воспитание будут сражаться за звание лучшей. И в третьем сезоне зрители увидят много невероятных историй. Так, например, в одном из выпусков будет принимать участие женщина, которая страдала от обсессивно-компульсивного расстройства, сидела на антидепрессантах и даже пыталась несколько раз покончить жизнь самоубийством.

«Однако она нашла в себе силы двигаться дальше. Чтобы родить ребенка, ей пришлось отказаться от антидепрессантов. И у нее получилось. Это история о том, как быть мамой, если вы страдаете от психического расстройства», — рассказал ведущий проекта.

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Также в одном из выпусков эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев полностью изменил правила проекта:

«В одном из выпусков мне пришлось полностью изменить правила проекта. В финале я аннулировал оценки, которые участницы выставили друг другу. А свои бонусные 10 баллов отдал той, кто, по моему мнению, действительно достойна победы. И знаете что? Участница, которой конкурентки выставили наивысший бал, оказалась на последнем месте».

Дмитрий Карпачев уверен, что благодаря проекту «Супермама» у каждой женщины появится возможность посмотреть на материнство по-другому, пересмотреть некоторые взгляды на воспитание и стать супермамой. Но не для победы в программе, а для собственного ребенка. По мнению ведущего, это главная задача для любой мамы.

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