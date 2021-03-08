8 марта, в Международный женский день, в 18:00 в эфире телеканала СТБ состоится премьера третьего сезона психологического реалити «Супермама». Как всегда мамы с кардинально разными взглядами на воспитание скрестят свои мечи в борьбе за звание лучшей. И первыми в бой вступают участницы из города Днепр: звездная мама, мама-тамада, мама-ютубер и мама на хайпе. Первой пригласит к себе конкуренток звездная мама Ира, которая спокойно может покурить с дочерью кальян и даже разрешает ей пить алкоголь. Но как прокомментирует подобные методы воспитания ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

Реалити «Супермама» возвращается! Четыре мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей посоревнуются за звание лучшей! Соперницы выставят друг другу оценки в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация, в финале свою оценку поставит и Дмитрий Карпачев. На этой неделе соревнуются: звездная мама Ирина, мама-тамада Вика, мама-ютубер Анна и мама на хайпе Влада. Впереди вас ждет самая откровенная неделя, которая раскроет настоящие женские драмы: неужели мама-ютубер Анна удочерила ребенка ради видео, мама-блогерша родила ради лайков, мама-тамада против интима, а звездная мама спокойно относится к алкоголю и сигаретам, которые употребляет ее дочь?

И первой в гости приглашает звездная мама Ирина. Героиня любит роскошную жизнь и светские мероприятия. Еще бы, ведь Ирина – певица и модель. Кроме того участница воспитывает 16-летнюю дочь. Главная тактика в воспитании для нее – быть Насте подругой. Так, они вместе могут и на шопинг отправиться, и покурить кальян, и пообсуждать свидания дочери. Хороший ли это метод воспитания – готов прокомментировать Дмитрий Карпачев.

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В 1 выпуске проекта «Супермама»-3 вы узнаете:

Как участницы оценят своих конкуренток?

Почему Ирина не пригласила участниц проекта домой?

Неужели звездная мама спокойно реагирует на курение и употребление алкоголя 16-летней дочерью?

Почему участницы решили, что Ирина ничего не стоит без денег своего мужа?

Video: «Супермама» 3 сезон 1 выпуск от 08.03.2021: Чем удивит звездная мама Ира? Супермама 3 сезон 1 выпуск: Неужели звездная мама спокойно реагирует на курение и употребление алкоголя 16-летней дочерью? Как прокомментирует такую ситуацию Дмитрий Карпачев?

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