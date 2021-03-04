Должна ли женщина полностью посвящать себя материнству? Или все же нужно немного времени тратить на себя? Так, героиня 30 выпуска 2 сезона психологического реалити «Супермама» — мама-кондитер в декрете Виталина — воспитывает двоих детей и все свое время посвящает их развитию. Но правильный ли это подход? Как подобную ситуацию прокомментирует ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

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Виталина всю себя посвятила материнству. Она ежедневно следит за чистотой в доме, стирает, убирает и воспитывает детей. В то время, как ее муж зарабатывает деньги. Однако участницы проекта упрекнули Виталину в том, что она совсем забыла о себе.

А Дмитрий Карпачев отметил, что если Виталине комфортно, она счастлива и чувствует себя реализованной в быту, ничего плохого в этом нет. Главное, чтобы это был ее осознанный выбор, а не жертвенность и страх в поиске себя в профессиональном плане. Также эксперт по вопросам детской возрастной психологии отметил, что домашний труд нужно оценивать по достоинству:

«Воспитание детей и домашняя работа — это ежедневный труд, который, к сожалению, в нашем обществе не принято замечать и ценить. Думаю, Виталина ждет признания. Видно, что она много работает и достигла больших результатов».

Во время личной беседы Дмитрий Карпачев отметил, что Виталине стоит задуматься и о профессиональной реализации. Например, открыть небольшую пекарню, ведь ей очень нравится печь десерты.

«Каждая женщина сталкивается с трудностями выхода из декрета. Кажется, что после нескольких лет работы дома выбрать профессию и реализоваться в ней практически невозможно. Если страшно начинать, то нужно разработать план и двигаться небольшими, но регулярными шагами к мечте. Учиться, тренироваться и по чуть-чуть выходить на работу», — отметил Дмитрий Карпачев.

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