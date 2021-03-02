Какими должны быть гармоничные отношения? Как понять, что вы попали под влияние абьюзера? И, главное, можно ли выйти из нездоровых отношений? Так, участница 23 выпуска 2 сезона психологического реалити «Супермама» — мама-огонь Таня — в прошлом попала под влияние абьюзера. Однако ей удалось разорвать связь с ним. О том, как распознать подобных мужчин, рассказал ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

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Как рассказала Татьяна, на протяжении длительного времени она была под влиянием мужчины-абьюзера, который контролировал каждый ее шаг. Мама-огонь познакомилась с ним, когда ей было всего 18 лет, а ее избраннику — 39. Кроме того, мужчина был женат и имел двоих детей. Однако Таня верила, что он уйдет к ней.

Эксперт по вопросам детской возрастной психологии считает иначе. По его мнению, каждая женщина должна уважать себя в любой ситуации.

«Если так случилось, что вы полюбили женатого мужчину и ваш любимый вас не выбирает, наверное, вы не так уж и важны для него, как он говорит. Тогда такие отношения нужно завершать. Иначе вас будут использовать как запасной аэродром до тех пор, пока это вас полностью не истощит», — говорит Дмитрий Карпачев.

Через некоторое время Татьяна забеременела и родила сына. Однако ее избранник не только не развелся, но даже не захотел признать малыша. Ведущий проекта считает, если отец не желает давать свою фамилию ребенку, это свидетельствует о том, что, скорее всего, он просто не хочет признавать сына или стесняется его существования.

После рождения ребенка ситуация не изменилась, а даже усугубилась. Тотальный контроль и запрет на общение не только с друзьями, но и с родственниками сводили Татьяну с ума. К тому же мужчина запретил ей работать, ведь хотел, чтобы она занималась только бытом. Эксперт по вопросам детской возрастной психологии предположил, что Таня стала жертвой абьюза:

«Тотальный контроль и чрезмерная ревность точно не проявление сильной любви. Это признак психологического насилия, которое очень часто перерастает в физическое насилие. Возможно, Таня даже стала жертвой абьюзера».

Дмитрий Карпачев уверен: если мужчина настаивает на том, чтобы жена бросила работу без веских причин, это приведет к финансовой зависимости. А если при всем при этом запрещает общаться с родственниками и друзьями, значит, он хочет уничтожить женщину как личность.

«Развить у женщины комплексы относительно внешности, подчеркивать, что она такая плохая никому, кроме него, не нужна, полностью уничтожить веру в себя — это типичное поведение абьюзера. Если мужчина пытается уничтожить вашу самооценку, вряд ли он вас любит. И если вы оказались в подобной ситуации, убегайте от такого мужчины как можно быстрее!», — резюмировал Дмитрий Карпачев.

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