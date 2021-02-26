Как правильно воспитать мальчика, чтобы он вырос настоящим мужчиной? Нужно ли его залюбливать и обнимать, или все же такая позиция может привести к тому, что он вырастет слабым? Так, участница 21-го выпуска 2 сезона психологического реалити «Супермама» — спартанская мама Ира — воспитывает двоих сыновей. Женщина редко обнимает их и никогда с ними не сюсюкается. Она уверена, что только благодаря строгости можно воспитать уверенных и сильных мужчин. Но что по этому поводу скажет ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

Больше по теме: Когда ребенка нужно показать логопеду: советы Дмитрия Карпачева

Спартанская мама никогда не сюсюкается со своими детьми. Женщина говорит, что просит сыновей выполнить что-либо трижды, после — начинает кричать или угрожать. Так, Ирина призналась, что недавно выбросила самокат 4-летнего сына, ведь мальчик слишком быстро ехал и тормозил обувью. Мама трижды просила его не делать так, но мальчик не послушался. После этого Ирина выполнила обещание и выбросила самокат. Она считает, что только так можно донести детям правила поведения. Однако эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев убежден, что такие жесткие методы, которыми гордится Ира, на самом деле, непродуктивны. Ведь подразумевают не воспитательную функцию, а функцию запугивания.

«Ира должна была объяснить сыну, что от такого торможения портится обувь, показать, как именно. А потом показать другой способ торможения. Но ни в коем случае не кричать и не выбрасывать вещь. Доверительные отношения с детьми невозможно построить насильно, с помощью угроз или приказов. Ире нужно научиться общаться с сыном нежно, играть вместе, слушать о проблемах и потребностях сына. Тогда и он с удовольствием будет выполнять ее просьбы».

Также Ирина рассказала, что очень редко обнимает своих детей. Как признался старший сын спартанской мамы, ему объятия уже не нужны. И, по мнению ведущего проекта, это нормально. Но для детей помладше телесный контакт очень важен, ведь ребенок, которого мало обнимали в детстве, не научится проявлять любовь.

«Существует простой тест, который поможет выяснить, достаточно ли вы обнимаете своих детей: посчитайте, сколько раз вы сделали ребенку замечания и сколько раз обняли. Вторая цифра обязательно должна быть больше первой. И помните, мальчиков нужно обнимать столько же, сколько и девочек», — резюмировал Дмитрий Карпачев.

К слову, кроме того, что спартанская мама не проявляет нежности по отношению к своим детям, она еще и часто угрожает им. Так, старший сын Ирины рассказал, что однажды мама пригрозила отправить его в школу в розовой балетной пачке, если он не начнет вести себя, как настоящий мужчина. Эксперт по вопросам детской возрастной психологии был несколько возмущен такой позицией спартанской мамы. По его мнению, угроза надеть балетную пачку для мальчика — унизительна. Она не несет в себе воспитательной функции. А такие ситуации свидетельствуют о том, что мама не уважает сына и не интересуется его проблемами. Ни к чему другому, как к разрушению отношений, это не приведет.

Читайте нас также в Viber и Telegram.