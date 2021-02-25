Сколько времени мама должна проводит с ребенком: 24/7 или все же можно доверить воспитание бабушке, а самой строить карьеру? Так, участница 19-го выпуска 2 сезона психологического реалити «Супермама» — мама-певица Ксения — очень много времени посвящает работе. А воспитанием ее сына полностью занимается бабушка. Но правильно ли это, ведь сын Ксении Лева, едва увидев маму в концертном платье, заплакал? Что по этому поводу скажет ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

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В семье Ксении одной из центральных фигур является ее мама. Женщина не только имеет огромное влияние на свою дочь, но и полностью занимается воспитанием внука. Однако эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев считает, что центральными фигурами в жизни детей должны быть все же родители.

«Именно родители должны устанавливать правила. Даже если у бабушки больше опыта и она знает толк в воспитании. Помните, вашему ребенку не нужны идеальные воспитатели. Ему нужна своя настоящая мама. Надеюсь, что, несмотря на большую занятость, именно Ксения решает важные вопросы, которые касаются жизни и воспитания ее сына», — отметил ведущий проекта.

Эксперт по вопросам детской возрастной психологии считает, что мальчику катастрофически не хватает внимания мамы. Ведь стоило женщине надеть концертное платье и показаться так перед Левой, мальчик заплакал. Такое поведение явно говорит о том, что Ксении стоит больше внимания уделять своему сыну.

«Даже если Ксении нужно много работать, она должна находить время для ребенка. Это даст Леве чувство спокойствия и того, что мама будет рядом, если она будет нужна, а не исчезнет, надев яркое платье», — резюмировал Дмитрий Карпачев.

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