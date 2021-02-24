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Должны ли родители делать уроки с детьми: советы Дмитрия Карпачева

24.02.2021

Должны ли родители учить своих детей, или это обязанность исключительно учителей? Так, участница 17-го выпуска 2 сезона психологического реалити «Супермама» — мама-чудачка Катя — не переживает, что ее 7-летняя дочь после 1-го класса очень плохо читает и не умеет считать в уме в пределах десяти. По ее мнению, здоровье и счастье детей гораздо важнее знаний. Но правильно ли это? Что по этому поводу скажет ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев

супермама

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Как рассказала Катя, она не может учить уроки со своей дочерью, ведь часто раздражается и начинает кричать на Маргариту. Женщина считает, что вместо учебы лучше весело провести время и сделать все, чтобы ее дети были счастливы. Однако у ведущего проекта Дмитрия Карпачева на этот счет немного иное мнение. 

«На самом деле дети должны выполнять домашнее задание самостоятельно. Но научить их этому должны именно родители. Нужно подсказать, в каком порядке лучше делать уроки или как быстрее запоминать информацию. Навык самостоятельного обучения не появится за один день. На это нужно потратить время, но по-другому ребенок не научится выполнять домашнее задание», — говорит эксперт по вопросам детской возрастной психологии

Во время личной встречи с мамой-чудачкой Дмитрий Карпачев подчеркнул, что для ребенка важно уметь учиться, но для этого нужно читать. К тому же очень важно научить ребенка делать то, что неинтересно. Например, выполнять домашние задания. 

«В школьном коллективе определенный уровень знаний напрямую влияет на отношения между одноклассниками. В первом классе ребенок должен уметь читать, и важно также стремиться развивать навык читать быстро».

Дмитрий Карпачев посоветовал маме-чудачке нанять репетитора, который поможет решить проблему с уроками. 

«Конечно же, мы можем говорить  о том, что ребенок ходит в школу и с ним там должны заниматься учителя. Но, учитывая реальность, нужно помнить о том, что образование наших детей — наша ответственность», — отметил ведущий проекта.

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